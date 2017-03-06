檢提訊潘嫌 初步未發現製造其他偽藥

檢警調大規模調查「冠脂妥」偽藥案，發現主嫌潘立武、潘駿達案發前曾前往桃園機場意圖潛逃，但最後並未搭機離境，檢方複訊後今晨以有逃亡、勾串之虞聲押2嫌獲准。

由於外傳「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」也出現偽藥，且疑似為潘立武、潘駿達所為，由於汐止偽藥工廠並未發現相關偽藥跡證，盡管潘立武、潘駿達2人剛入所不久，但檢調考量後旋在下午罕見地提訊潘立武、潘駿達釐清案情，但初步並未發現有製造其他偽藥之情。

(中時)