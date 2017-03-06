印尼萬隆爆炸案 勇敢警花意外爆紅
印尼西爪哇萬隆市日前發生炸彈攻擊案，未造成民眾傷亡。當時1名執勤的女警協助長官與歹徒談判，並幫助民眾疏散，加上美貌出眾，讓她在社群網站爆紅。
印尼西爪哇萬隆市一棟政府建物日前發生炸彈攻擊案。引爆炸彈的歹徒逃跑後遭警方擊斃，無民眾傷亡。
當時一名23歲的女警伊思米（Ismi Aisyah）陪同西爪哇警局主管來到事發地，協助長官嘗試與歹徒談判。她還協助把民眾從危險地區疏散撤離至警戒線外。
就在撤離的時候，一位市民將伊思米工作的身影拍下來，並上傳網路。她出眾的外貌加上勇敢敬業的表現，獲得網友一致推崇。
從上傳網路的照片中可以看到，伊思米當時帶著綠色口罩，胸前掛著照相機，來回穿梭在荷槍實彈的警員左右，一時間成為網友熱議的焦點。
萬隆爆炸案後，伊思米在社群媒體Instagram的粉絲暴增。伊思米說，她當時並沒有攜帶武器，只是帶著照相機，記錄案發現場狀況。
伊思米說，從沒想過成為網路紅人，不過她還是感謝大家對她的喜愛，希望能夠以一己之力來提升印尼警察在百姓心中的形象。1060306
(中央社)
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