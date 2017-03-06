調查：近6成印度5歲以下兒童貧血
印度衛生部今天公布2015到2016年全國家庭健康調查（NFHS-4）報告顯示，印度5歲兒童以下有58.4%有貧血狀況。
這份調查指出，這個年齡層的兒童，有38%發育不良，21%瘦弱，還有36%體重不足。
根據印度政府2011年的人口普查，印度5歲以下兒童有1.24億人。
NFHS-4調查顯示，印度5歲以下兒童有7200萬人貧血，近5000萬人發育遲緩，2600萬人體態瘦弱，還有4400萬人體重不足。
此外，這份調查也顯示，印度有超過一半的孕婦貧血。
整體而言，在印度15歲到49歲的年齡層中，有53%的婦女和23%的男性貧血。
不過，這份調查報告指出，印度嬰兒死亡率從2005到2006年，每千名1歲以下嬰兒有57名嬰兒死亡，到2015到2016年，每千名1歲以下嬰兒有41名嬰兒死亡。1060306
(中央社)
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