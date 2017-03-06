北韓射飛彈 歐盟譴責加劇區域緊張

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北韓今天發射多枚彈道飛彈，歐盟今天譴責這項行動進一步加劇區域緊張局勢，要求北韓立即停止並放棄飛彈計劃。

據報導，北韓今天發射4枚飛彈中有3枚落入日本專屬經濟海域，距離日本西北部海岸只有300公里。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（FedericaMogherini）隨後指出，北韓完全無視聯合國安全理事會多項決議，發射飛彈的行動已進一步加劇區域緊張局勢。

她強調，北韓必須停止及放棄飛彈計劃，並立即重新與國際社會對話，歐盟也將與日本及其他國際夥伴聯繫，進一步討論這項國際情勢。1060306

(中央社)