午間套餐新選擇~「極上炙鱻御膳」與「華の豚しゃぶ定食」一次滿足!

我要評比

（圖一）「台灣どん亭Don tei」佔地近百坪，店內裝潢簡約、採光明亮，容納90名客人，舒適環境搭配美食，人生樂事。（圖片提供／台灣どん亭Don tei）

（圖二）新品「極上炙鱻御膳」內含新鮮鮭魚、鮪魚與鰻魚生魚片，烤盤高溫燒烤，魚肉入口即化，售價580元。（圖片提供／台灣どん亭Don tei）

（圖三）午間套餐「華の豚しゃぶ定食」，周一至周五11：00~17：00現場供餐，每日限量10份，售價300元。（圖片提供／台灣どん亭Don tei）

還在猶豫午餐該去哪吃?餐廳「台灣どん亭Don tei」推出全新春季午間套餐「極上炙鱻御膳」、「華の豚しゃぶ定食」，新鮮食材滿足消費者的胃。

台灣どん亭Don tei將日本原汁原味美食帶給台灣消費者，即日起推出午間限定極上炙鱻御膳、華の豚しゃぶ定食，提供上班族午餐新選擇。「極上炙鱻御膳」內含鮭魚、鮪魚、鰻魚生魚片、干貝、蝦子及新鮮蔬菜，高溫烤盤燒烤可體驗動手樂趣，生魚片接觸烤盤，魚肉表面微焦香氣與軟嫩口感在口中混合，搭配顆粒飽滿白飯一同享用，令人吮指回味。

另一人氣美食「華の豚しゃぶ定食」以當季野菜熬煮昆布高湯，湯頭鮮甜不膩，特選梅花豬肉片於鍋中輕涮，豬肉肉質軟嫩，油脂在口中融化，每日限量10份。

(中時)