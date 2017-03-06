為金正男之死交惡 北韓也驅逐馬國駐北韓大使
因為金正恩長兄金正男在馬來西亞遇害一事，北韓與馬來西亞關係持續惡化，據朝中社6日報導，北韓外務省宣佈依照《維也納外交關係公約》，認為馬來西亞駐北韓大使是不受歡迎的人，要求其自2017年3月5日10時起48小時內離開北韓。
北韓與馬國最初為了是否對金正男進行驗屍、屍體是否交還而發生爭執，後又因北韓駐馬來西亞大使姜哲質疑馬國調查結果，發出攻擊言論，馬來西亞外交部4日發表聲明驅逐北韓駐馬來西亞大使姜哲，並限其48小時離境。作為回應，北韓也要求馬來西亞駐北韓大使離開北韓。
此外，雙方的戰線也擴及體育層面，馬國禁止國家足球隊在本月底前往平壤參加2019年亞洲盃外圍賽。馬來西亞足總並發函給亞洲足協，並申請希望能夠更改在中立場地作賽。
(中時電子報)
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