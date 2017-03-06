批蔡玩司法 他說：「英司路」讓台走上陰屍路
監委被提名人陳師孟昨（5）日於一場座談會中，誓言要將「辦綠不辦藍」的法官清除，引起不小爭議；國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今談起此事時，批評蔡英文當選總統後把司法當成玩物，她的這條「英司路」將使台灣走上「陰屍路」。
曾在蔣孝嚴當立委時擔任其團隊成員長達10年、即將投入北市南港、內湖區議員選舉的黃子哲認為，陳師孟的這番說法，很顯然地，是蔡英文想「撥亂反正」，他好奇反問，難道法官要辦藍不辦綠、當民進黨打手，加上有台獨思想才算正確？
黃子哲表示，民眾本來對於司法改革都相當期盼，但蔡英文任總統後卻逾越憲法職權，自行出任司改會召集人，加上遴選司改會委員時充滿黑箱作業、議題也早已綁定好，導致有民調顯示，逾半民眾對司改沒有信心。
另外，黃子哲還提到，蔡英文先將特偵組廢掉，接著又越過司法體系，成立或推動黨產會、促轉會、保防處等「類東廠機關」，難道是想「完全執政，永遠當朕」？他形容小英這條「英司路」醜陋又恐怖，會讓台灣的人權及法律也走上陰屍路。
(中時電子報)
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