行銷東京奧運 首訪高雄推接待專案

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2020年東京奧運事務局及日本台灣交流協會今天拜會高市府教育局長范巽綠，並說明東京奧運籌備委員會「接待城市專案」，是結合日本中央及地方政府邀運動團隊到進行移地訓練。

日本台灣交流協會高雄事務所副所長山下文夫協助安排日本東京奧運事務局參事官羽生雄一郎與北海道士別市加納修室長等人到高雄參訪，高雄市體育會理事長朱文慶等人也出席座談。

羽生雄一郎指出，全日本約有近200個城市加入接待城市專案，其中有8個城市特別選擇台灣，包括北海道士別市、北海道名寄市、靜岡縣掛川市、青森縣弘前市等。

這個專案服務對象將以參與2020奧運會的選手為主，由接待城市提供訓練期間住宿、交通及運動設施的使用，同時，也會要求接待城市與移訓運動代表團進行各項文化體驗及教育交流活動。

范巽綠還引領貴賓參觀日本名建築設計師伊東豊雄規劃設計的綠建築「2009世界運動會主場館（國家體育場），介紹這處曾為高雄在國際體壇發光的競技場及設施。1060306

(中央社)