行銷東京奧運 首訪高雄推接待專案
2020年東京奧運事務局及日本台灣交流協會今天拜會高市府教育局長范巽綠，並說明東京奧運籌備委員會「接待城市專案」，是結合日本中央及地方政府邀運動團隊到進行移地訓練。
日本台灣交流協會高雄事務所副所長山下文夫協助安排日本東京奧運事務局參事官羽生雄一郎與北海道士別市加納修室長等人到高雄參訪，高雄市體育會理事長朱文慶等人也出席座談。
羽生雄一郎指出，全日本約有近200個城市加入接待城市專案，其中有8個城市特別選擇台灣，包括北海道士別市、北海道名寄市、靜岡縣掛川市、青森縣弘前市等。
這個專案服務對象將以參與2020奧運會的選手為主，由接待城市提供訓練期間住宿、交通及運動設施的使用，同時，也會要求接待城市與移訓運動代表團進行各項文化體驗及教育交流活動。
范巽綠還引領貴賓參觀日本名建築設計師伊東豊雄規劃設計的綠建築「2009世界運動會主場館（國家體育場），介紹這處曾為高雄在國際體壇發光的競技場及設施。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。