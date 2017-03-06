我城劇場請你閉嘴 預演場看真實狀態
我城劇場二號作品「請你閉嘴！」師法百老匯行之有年的劇場模式，導演陳培廣大膽加開Preview預演場，在首演前搶先和觀眾近距離接觸的赤裸體驗，感受最真實的劇場工作狀態。
我城劇場的首部作品「我記得…」，觸動許多人心中不可跨越的時光高牆，帶給大家重新開始的勇氣。今年3月我城劇場推出二號作品「請你閉嘴！」，改編英國劇作家麥可弗萊恩（Michael Frayn）的經典喜鬧劇「Noises Off」（又譯「大家安靜」），重新在台北搬演，要和觀眾一起體驗笑到瘋癲的最高境界。
「Noises off 」其實是劇團開演前，舞台監督提醒後台所有人員保持安靜的術語，但透過麥可弗萊恩的妙筆，寫成了一齣令人拍案叫絕的笑鬧喜劇。
我城劇場這次也師法百老匯行之有年的劇場模式，加開Preview預演場。這是首演前搶先和觀眾近距離接觸的赤裸體驗，公開售票讓觀眾進劇場看一齣接近完成的戲。
舞台上的一切隨時會有各種可能的突發狀況，沒有人知道接下來會發生什麼事，不按照預定安排的戲劇情節，真假未明的戲中戲中戲，可看見最真實的劇場人工作狀態。
我城劇場二號作品「請你閉嘴！」在台北城市舞台演出，3月21日推出Preview預演場，22日則是集企暖心公益場，23日至26日共演出共5場。1060306
(中央社)
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