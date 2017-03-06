詹啟賢：最好辦辯論會 場次多一點

前中國國民黨副主席詹啟賢今晚表示，黨主席選舉最好舉辦辯論會，且場次多一點總是好，既然有共識辦2場電視政見發表會，總是比沒有舉辦好。

中國國民黨今天召開「黨主席擬參選同志座談會」，會中達成共識，4月底、5月初舉辦2場電視政見發表會，並網路直播，此外，也在全國22縣市舉辦5場政見發表會。

詹啟賢晚間出席「讓國民黨不一樣」改革座談會，會前受訪表示，最好是辯論會，但有舉辦電視政見發表會，總是比沒有舉辦好。

至於2場是否足夠？詹啟賢說，多一點總是好，2場總比沒有好。1060306

(中央社)