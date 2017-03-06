同婚釋憲案 3/13開放旁聽證申請

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大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭定於3月24日上午言詞辯論。司法院今天表示，3月13日起開放民眾申請旁聽證。

司法院說，大法官為審理北市府、祁家威，就民法第4編親屬第2章婚姻規定，「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」，認定有違憲疑義聲請解釋案，訂於3月24日上午9時，於司法院憲法法庭言詞辯論，開庭過程會在司法院網站進行直播。

司法院表示，言詞辯論爭點題綱為「民法第4編親屬第2章婚姻規定是否容許同性別二人結婚？」、「如立法創設非婚姻之其他制度（例如同性伴侶），是否符合憲法第7條保障平等權以及第22條保障婚姻自由之意旨」等。

司法院說，民眾如果要登記旁聽證，可於3月13日上午10時起登入司法院網站，依網頁說明進行申請，以完成時間先後順序給予旁聽證序號，額滿後截止申請（不接受現場申請），3月16日將公布旁聽證申請成功名單。1060306

(中央社)