冠脂妥假藥竄 藥廠教3招辨識保平安

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降血脂藥「冠脂妥」批號「MV503」疑偽藥，另一批號MK479也有問題。藥廠今天提供3招辨識，呼籲對藥品有疑慮的民眾可自主篩檢、通報，一起捍衛藥品安全。

偽藥風波持續，全台用量最多的降血脂藥「冠脂妥」有偽藥，日前公布批號「MV503」有問題，但今天有藥局通報，另一批號「MK479」外觀也和原本的藥品不同，疑似有偽，已經送衛生福利部食品藥物管理署查驗。

台灣阿斯特捷利康股份有限公司今天表示，首要考量患者用藥安全，在第一時間已啟動「病患安全防偽專案」，開始檢視所有防偽方式，並且持續0800-888- 633免付費服務專線（受話時9:00-17:00，週一至週五）。

藥廠提供3招辨識真偽，第一招為外盒的「冠脂妥膜衣錠」字樣，真品的「妥」字第一筆劃為一撇，但偽藥的「妥」第一筆劃較平。

第二招看鋁箔包裝寬度，原廠的比較寬，偽藥比較短（6.7公分）。

第三招看藥錠，偽藥顏色淡、表面較粗糙，刻痕深度較淺；真藥顏色比較深、表面較平滑、刻痕深度比較深。1060306

(中央社)