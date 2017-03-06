法總統選情混亂 居貝堅持不願替代出征
法國前總理居貝今天排除替代政黨總統候選人費雍出馬競選的可能，並嚴厲批評費雍。
路透社報導，居貝（Alain Juppe）去年11月在共和黨（LR）黨內初選得票居第2，他在費雍（Francois Fillon）陷入財務醜聞以來，被捧為可能的替代人選。
法國BFM電視台報導，居貝在家鄉波爾多（Bordeaux）舉行記者會說，總統大選局面情勢「混亂」，但「我斬釘截鐵證實，我不會出馬競選總統。」
他表示，因為要團結他所屬的共和黨，困難度已更甚於前，另也因為選民要新臉孔。
居貝提及費雍的選情說：「真是浪費了。」
他批評費雍違抗司法系統，還批評媒體，已讓他走進死胡同。（譯者：中央社羅苑韶）1060306
(中央社)
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