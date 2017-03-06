長榮連續三年獲頒電子商務卓越獎
長榮日前(2/28)榮獲專業物流資訊管理機構LOG NET頒發「電子商務卓越獎」(E-Commerce Excellence Award)，由長榮海運總經理李孟傑代表領獎，頒獎典禮假航運媒體「商務日報」(JOC) 在美國加州長灘主辦的泛太平洋海運年會(TPM)舉行，與會的二千多位航運、物流及進出口產業代表共同見證這項優質服務肯定。
長榮美國公司副董事長羅伊·阿馬爾菲塔諾(Roy Amalfitano)表示：「長榮於2014至2016年三度蟬連首獎殊榮，這是我們全球團隊共同努力的成果，也反映出本公司成立近五十年來，對客戶不變的承諾。」
長榮全球資訊系統提供電子資料傳輸交換、貨量統計分析、貨櫃動態追蹤、船期查詢、提單資料管理 (包含提單內容、條款及線上列印提單)，與貨櫃總重驗證(VGM) 申報等多項功能，並配合各地區的語言及資訊需求，提供十餘種區域性網頁，方便客戶在線上安排托運作業，即時掌握運送進度及相關LOG NET總經理約翰·莫特利(John Motley)表示：「今年的競爭相當激烈，評審團隊嚴格檢視各家國際航商的電子資料系統，包括客戶資料的建立、資訊完整性、即時性、正確性，以及不同地區的資訊平台，長榮卓越的表現在眾多業者中脫穎而出。」
他進一步指出：「我們觀察到，儘管去年的市場窘境與營運壓力衝擊整體海運業的電子商務能力，但長榮依然維持一貫優異的表現，在服務品質的要求上，展現風雨如晦，雞鳴不已般的堅持，令人激賞。」
LOG NET成立於1991年，總部位於美國紐澤西州，為物流整合資訊服務的領導品牌。該公司自2003年起每年舉辦電子商務服務評比，以表彰物流運輸業者在資訊系統與電子商務解決方案的卓越表現。
(旺報)
關鍵字：長榮
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