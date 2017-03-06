WBC》地主首戰踢鐵板 以色列10局上攻下致勝分力克韓國

韓國隊先發投手張元準，第二局遭遇亂流投出3次保送丟分。(林勝發攝)

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(台灣時間 21:50更新最終結果)2017經典賽Ａ組首場開幕戰，由地主韓國面對以色列，兩隊前9局都把握對方投出保送後掌握攻勢，各攻下1分，9局結束戰成1比1平手，進入延長賽，10局上半以色列一口氣靠著兩支安打，與一次保送攻下致勝分，加上從8局就上場的席德(Josh Zeid)成功守成，終場以2比1擊敗韓國拿下首勝。

以色列此役派出老將馬奎斯先發，3局投球僅用45球，被擊出2支安打，投出1次保送、2次保送繳出無失分表現。

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馬奎斯今面對韓國主投3局無失分。(林勝發攝)

反觀韓國先發張元準，第2局遇亂流，投出保送後，被柏倫斯坦(Zach Borenstein)敲出二壘安打，緊接又接連投出保送，免費送上1分，以色列在第2局先馳得點。

不過以色列第二任投手索頓(Zack Thornton)第4局順利壓制韓國後，第5局卻接連投出兩次保送，包含一次觸身球，以色列緊急換投換上布萊克(Jeremy Bleich)雖然成功解決李容圭，但還是被徐建昌敲出安打，韓國隊扳平比數。

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第8局以色列又趁著保送與艾克戴維斯的二壘安打，1出局後攻占滿壘，可惜下一棒打者內野滾地球，無法送回三壘跑者，隨後韓國換上吳昇桓，用了四顆速球，以三振抓到第三個出局數，化解滿壘危機。

吳昇桓9局繼續登板，雖然面對首位打者就被敲安，但隨即飆出2次三振，又讓以色列打者擊出滾地球，展現強大壓制力，可惜下半局韓國隊還是無力攻下分數，兩隊殺進延長賽。

10局上韓國換上林昌勇卻控球不穩，投出保送後，被拉凡威(Ryan Lavarnway)擊出安打攻佔得點圈，隨後柏群(Scott Burcham)擊出二壘方向的強勁滾地球形成內野安打，也為球隊攻下致勝分，從8局就登板投球的席德，3局投球僅被敲出1安，成功關門率以色列拿下勝利。

(中時電子報)