安倍：將與美合作 把北韓重列為支恐國家

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北韓6日疑似再試射飛彈，共同社6日報導，日相安倍晉三當日在出席參院預算委員會時稱，將與美國合作，把北韓重新列為支持恐怖主義的國家（支恐國家）。

有媒體分析，北韓此次發射的，可能是能擊至美國本土的洲際彈道飛彈。並有觀點指，從發射地點來看，北韓發射的可能是KN-08或KN-14洲際彈道飛彈。

這是北韓自2月12日試射「北極星2型」中遠程彈道飛彈（IRBM）後時隔22天再次試射。目前，軍方正分析北韓此次發射的飛行物類型和飛行距離。

先前有韓媒報導，2月27日在美國華盛頓舉行的朝核六方會談韓美日團長會議上，美方就曾表示正在研究再次將北韓列入支持恐怖主義國家名單。消息人士表示，2008年北韓被從支恐國家名單中除名後，美國定期研究是否將北韓重新列入名單。

(旺報)