酒駕男毆警被辦 嗆聲「我甘願」

姜姓男子去年9月酒駕遇臨檢，因拒絕酒測，要被扣押轎車，姜男發現員警把他的愛車移置拖吊場保管時，藉口上車取物，卻開車門推擠員警挑釁說：「我可以打你們嗎？」員警回說：「打了就辦你妨害公務！」姜男竟嗆聲：「我甘願！」還伸手企圖搶走員警身上秘錄器，警方當場壓制逮捕送辦。

姜男事後卻否認犯行，辯稱：「我喝醉什麼都不記得了！」但員警秘錄器錄下整個經過，仍吃上妨害公務官司，桃園地方法院判刑3個月，得易科罰金。

(中時)