台鐵區間車故障 列車延誤

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台鐵4183次蘇澳開往湖口區間車，今天傍晚在桃園-內壢間故障，台鐵安排旅客換車，列車延誤情形仍在統計中。

台鐵說，救援機車在晚上6時27分已將故障列車利用聯掛方式移至內壢站，安排旅客改搭由樹林開出的4052次區間車。

因逢下班尖峰時間，台鐵已請中壢站準備500瓶礦泉水向旅客致歉。1060306

(中央社)