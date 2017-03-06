經典賽球迷出征 林智勝母：壓力放一邊

我要評比

經典賽中華隊7日上午首戰以色列，今天有數百名來自台灣的鄉親，提前搭機到南韓力挺，其中包括「台灣隊長」林智勝的媽媽，她要兒子「壓力放一邊，做好自己」。

中華隊從去年12月開始集訓，2月至今8場熱身賽，林智勝是「台灣隊長」兼不動四棒。37打數敲7安打、1支全壘打，7次保送、4次三振，打擊率2成33，手感加溫中。

林智勝的媽媽與台東的親友團今天一早到桃園機場搭機，與中華隊加油團數百人浩浩蕩蕩，準備在7日開始的3場比賽力挺中華隊。

林智勝的媽媽說，母子每天視訊，當「台灣隊長」難免有壓力，「我心情也很急，還沒到韓國就緊張了，我兒子都打不好」。

林智勝的媽媽說，台東的親友們帶著原住民服裝，準備在球場用招牌的叫聲，為中華隊加油，希望林智勝把壓力放一邊，做好自己。

中信兄弟的後援會也搭同班飛機，應援團長高大昌說，這次出動小號喇叭、大鼓等加油道具，希望在敵營力挺中華隊。

高大昌上次出國應援是2006年的經典賽在東京巨蛋，相隔十年再度隨中華隊出征，高大昌說到了國外雖然加油器材不如在國內齊全，但是球迷的熱情是加倍燃燒，希望中華隊打到日本、打到美國。1060306

(中央社)