推電纜地下化 拚3年內半個桃園都達標
「天空蜘蛛網」影響市容景觀、每逢颱風又易造成大停電甚至造成用路人危險，桃園升格後力推電纜地下化，市長鄭文燦今率隊視察，感謝台電編列2200萬元預算，完成藝文特區中正路和南平路共1600公尺的電纜地下化工程，強調將以商圈、主幹道和沿海防災型為優先，3年內要讓全市地下化比例從41％到48％、甚至50％的目標。
鄭文燦說，電纜地下化是市府重要專案工作，工務局去年10月召集相關單位及台電成立纜線地下化推動專案小組，希望3年內將電纜地下化比例從42%提升到48%，甚至達到高標準的50%。考量沿海地區風災時斷電、跳電、停電次數頻仍，因此優先推動沿海地區電線更新及主幹線地下化作業，主要商圈及主幹道也列為電纜地下化優先推動路段。
鄭文燦指出，電纜下地工程最困難處，在於亭置式變壓器屬於鄰避設施，須協調提供變壓器設置同意書，但變電箱設置不易獲得居民共識，需仰賴地方及里長協助溝通，他希望里長能多協助溝通宣導，讓居民了解電纜地下化的相關作業。
鄭文燦說，桃園是工業重鎮，用電量約占全台的13.6%，而桃園電纜地下化工程卻遠落後新北市及台北市，電纜地下化是市府重要政策，透過電纜地下化作業，讓桃園都市景觀變好，行人走在路上感到更舒適，提升市民的生活品質。
目前台電針對颱風造成停電影響嚴重地區，如台15線等周邊路段，向中央爭取經費，以專案方式全額負擔電纜地下化工作。此外，針對蘆竹區大竹路、龍潭區龍平路、大溪區埔仁路、八德區東勇街、中壢區吉林二路、龜山區自強南路、龜山區光峰路、大園區中正東路、蘆竹區仁愛路一、二段、平鎮區南平路、新屋區東興路二段、觀音區文化路、楊梅區裕成里等13條道路拓寬或人行道施作工程等，也將一併配合電纜地下化作業。
(中時)
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