懺悔沾小三後...陶喆累垮嗑老鼠肉 推背部比較嫩

陶喆為真人秀豁出去吃老鼠肉。（圖／取材自新浪娛樂、陶喆微博）

金曲歌王陶喆豁出去了！錄製東方衛視真人秀《越野千里》，日前在節目上談到當年出軌風波，坦承「這是一個已婚男人不該有的行為，但要勇敢面對錯誤往前走」，而近日陶喆則在節目上吃老鼠肉！

陶喆在節目中回到音樂啟蒙地洛杉磯，在冰天雪地體驗野外求生技能，挑戰體力極限，當時氣候天寒地凍，陶喆還放膽吃老鼠肉，至於老鼠肉是什麼滋味，他則在微博發文說：「至於老鼠肉的味道…我就只能說人在勞累過後什麼都得吃，哈哈！一方面是真的太累了」，陶喆也搞笑說：「千萬要記住，老鼠背部的肉比較嫩」。

(中時電子報)