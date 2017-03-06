台鐵電聯車往內壢途中掛點 500旅客困車上1小時
台鐵通報，4183次（蘇澳站開往湖口站區間車），晚間17:13於桃園站開車，於桃園=內壢間東線行駛時，因莒光號電聯車車輛故障停於路線上，影響後續行車。18:23救援機車頭至現場聯掛後，將故障車脫離現場，18:27抵達內壢站，桃園=內壢間恢復雙線行車，4183次車停駛於内壢站=湖口站，編組迴送樹林調車場檢修。
台鐵統計，共影響16列、401分、旅客約8850人。已請中壢站準備500瓶礦泉水向旅客致歉。
台鐵4183次區間車於桃園站17時13分開車，行經桃園往內壢間東線時，因電聯車故障停於路線上，影響後續行車，待救援機車至現場聯掛後現場18時23分開車，18時27分抵達內壢站。中壢站也準備500瓶礦泉水向旅客致歉，估計影響共8850人。
台鐵表示，此次電車故障共影響16列、401分、旅客約8850人。造成乘客不便，台鐵深感歉意。
(中時)
關鍵字：台鐵
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