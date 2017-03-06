平潭書記：2016平潭與台灣關係仍好
中共福建平潭綜合實驗區黨工委書記張兆民今天說，2016年以來兩岸情勢發生變化，但平潭與台灣的民間交流及台商活動仍然十分活躍，仍然保持「很好的對台關係」。
但張兆民也說，平潭的對台開放政策目前進入「深水區、敏感地」，遇到一系列瓶頸，主要是兩岸法律、法規的問題。今年平潭將梳理相關法律，並向中國大陸中央爭取支持，將部份法律在平潭作適當調整。
中國大陸全國人大會議今天舉行分組會議，福建省代表團下午開放媒體採訪。兼任中共平潭縣委書記的張兆民在回答媒體提問時，作上述表示。
張兆民說，2016年全年有21萬人透過平潭口岸辦理5年期台胞證，8萬人往返平潭口岸。並有100多場各式活動，其中包括800多名台灣村里長與平潭200多名村主任交流，使平潭學習台灣村里好的經驗。
他表示，2016年平潭全年貨物吞吐量7.2萬噸，較2015年大增280%；同年，兩岸遊客前往平潭的人數也較2015年增加25%，旅遊收入則增加69%。
張兆民說，2016年平潭上述各項指標呈現較快發展，因此仍然保持「很好的對台關係」。1060306
(中央社)
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