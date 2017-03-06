生理期遲不來 陸19歲女檢查才知是男性
中國大陸一名19歲的高三學生，一直都以女孩子的模樣生活，因為生理期遲遲未來，檢查後竟然發現自己竟然是個男的，沒有子宮、陰莖嚴重發育不良。
這名來自浙江省衢州的體育特招生小李，原以為自己只是比別人晚兩、三年來月經，沒想到19歲了還沒有生理期，醫院檢查之下才發現，自己患有嚴重的尿道下裂。
杭州一家醫院院長黃萬順說，小李的性激素和染色體檢查顯示睪酮增高，染色體核型分析為46XY，生理上就是一名男性，但由於隱睪、陰莖發育嚴重不良，露在表面的陰莖只有像花生米那麼大。如果變成男性的話，會對小李今後性生活、生育問題造成很大的影響。
黃萬順說，小李的情況在醫學上稱作兩性畸形，也是民間俗稱的「陰陽人」，體內同時具有睪丸與卵巢這兩種區分男女的雙重性腺。
小李和家人討論後，決定維持一直以來的女兒身，透過女性外陰成型術和陰道重造手術，邁向健全的女性生活。
醫生表示，尿道下裂發病率是十萬分之一，而女性假兩性畸形的發病率是尿道下裂發病率中的十萬分之一，越早發現能越早開展手術治療，仍能過正常幸福的生活。1060306
(中央社)
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