警消戶外教學好有深度 訪造船廠大開眼界

消防局第三大隊大隊長許朝陽為了案件發生時可以減少搶救時間減少損失，特地在存富造船廠舉辦「戶外教學」，並請廠長講解漁船製造過程以及內部裝設。（謝佳潾翻攝）

消防局第三大隊大隊長許朝陽為了案件發生時可以減少搶救時間減少損失，特地在存富造船廠舉辦「戶外教學」，並請廠長講解漁船製造過程以及內部裝設。（謝佳潾翻攝）

新園鄉靠海又臨鹽埔漁港，而港內平常停靠的漁船少至數十多至數百艘，一旦發生火警必然搶救不易又耗時，為了案件發生時可以減少搶救時間減少損失，消防局第三大隊大隊長許朝陽特地在存富造船廠舉辦「戶外教學」，並請廠長講解漁船製造過程以及內部裝設。

許朝陽說，漁船火警一旦發生，消防隊的戰術上除了要防止延燒到其他漁船引起「火燒連環船」的情況產生外，尋找到火災正確的位置並及時滅火是最大的課題，所以在廠長的介紹下，消防隊員了解從木頭建起的骨架，到玻璃纖維及樹酯的加強至最後的油漆及隔間，一步一步地完成船艇的過程，同時也也認識了船隻油箱、鍋爐、發電機、冷凍庫等的擺設位置，期許在災難發生後可以減少危險並盡速的完成滅火任務。

在課程結束後，大隊長許朝陽贈送了兩組「住宅用火災警報器」給廠長，除了對船舶火警處理的基本訓練以外，消防隊員對於平時一般民眾的居家安危也是費盡心思，對民眾加強警報器的安裝宣導。

(中時)