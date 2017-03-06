警消戶外教學好有深度 訪造船廠大開眼界
新園鄉靠海又臨鹽埔漁港，而港內平常停靠的漁船少至數十多至數百艘，一旦發生火警必然搶救不易又耗時，為了案件發生時可以減少搶救時間減少損失，消防局第三大隊大隊長許朝陽特地在存富造船廠舉辦「戶外教學」，並請廠長講解漁船製造過程以及內部裝設。
許朝陽說，漁船火警一旦發生，消防隊的戰術上除了要防止延燒到其他漁船引起「火燒連環船」的情況產生外，尋找到火災正確的位置並及時滅火是最大的課題，所以在廠長的介紹下，消防隊員了解從木頭建起的骨架，到玻璃纖維及樹酯的加強至最後的油漆及隔間，一步一步地完成船艇的過程，同時也也認識了船隻油箱、鍋爐、發電機、冷凍庫等的擺設位置，期許在災難發生後可以減少危險並盡速的完成滅火任務。
在課程結束後，大隊長許朝陽贈送了兩組「住宅用火災警報器」給廠長，除了對船舶火警處理的基本訓練以外，消防隊員對於平時一般民眾的居家安危也是費盡心思，對民眾加強警報器的安裝宣導。
(中時)
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