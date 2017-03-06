男墜台北橋死亡 初步排除外力造成
今天下午3時36分許，連接台北市大同區與新北市三重區的台北大橋人行陸橋，傳出男子墜橋命案。警方調查得知死者是47歲的廖姓男子，案發前獨自從南京西路與重慶北路圓環搭計程車至民權西路台北大橋頭，下車後，一個人步履不穩地走上人行陸橋，約50秒過後，就從高約三層樓的陸橋墜落一樓地面，傷重倒地不起，救護車送至醫院前已死亡。
警方指出，根據監視器發現，有憂鬱症病史的的廖男，獨自走上人行陸橋，墜落前後附近並無其他路人經過，初步可排除是因外力造成，但因他墜橋原因不明，警方正循線調查中。
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