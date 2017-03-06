快來這裡打卡 竹東「老樹屋藝想」有意思

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由駐村藝術家聯手創作的「老樹屋藝想」，將成為竹東熱門新景點。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東火車站東側，先前有20位藝術家進駐，今天聯合發表「老樹屋藝想」戶外大型作品，為駐村成果畫下句點。竹東文創藝術村已委外經營管理，預計打造成旅宿基地，行銷在地特色。

新竹縣文化局去年邀請20位藝術家進駐竹東火車站東側，今發表戶外大型作品「老樹屋藝想」，結合花藝、芳療畫家、兒童手繪藝術、雕塑、繪畫、植物染、金屬工藝、多肉創意設計、捕夢網編織、木器及陶藝等，展現各藝術家的專長與特色。

縣長邱鏡淳表示，期望「老樹屋藝想」，能結合在地動漫、文化，藉由藝術園區、文創藝術擴散，讓此地成為竹東熱門打卡新景點。

除此之外，文化局邀請知名漫畫家阿推，以新竹縣作為背景，推出全彩漫畫《風竹城》，昨天同步發表，阿推表示，該漫畫為了家鄉而推出，以在的元素如內灣吊橋、客家特色，或是名字諧音笑話等，還有大眾喜歡的小精靈，藏在鄉村角落，守護善良努力的人們。

阿推指出，此次嘗試用漫畫作為平台，與延伸商品共同推出，結合政府資源，行銷在地特色及創意。

新竹縣文化局表示，竹東文創藝術村已正式委外經營，接手的范特喜文創公司副總經理楊勝堯指出，未來將運用車站、路線，以內灣沿線自然觀光為景點，打造為旅宿基地，規劃服務旅宿的文創，「老樹屋藝想」將保留給遊客拍照、打卡，內部將重新利用。

楊勝堯也說，考量到竹東地區還有科學園區、工研院上班族，未來也計畫利用竹東文化藝術村空間，規劃夜間活動。

(中時)