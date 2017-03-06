韓星雪莉和崔子分手 近3年戀情結束

據南韓造星經紀公司SM娛樂今天透露，旗下藝人雪莉最近與男子二人組Dynamic Duo成員崔子分手，兩人約3年戀情走到盡頭。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，崔子（崔宰浩，37歲）所屬經紀公司今天表示，因為兩人工作繁忙、生活方式不同，自然導致關係疏遠。

崔子所屬經紀公司指出，兩人將把相處的時間當作美好回憶，互相給對方加油打氣。據瞭解，這是兩人自2014年8月承認戀情後，時隔2年7個月宣布分手。

2013年9月，南韓一家媒體公開兩人親密約會照，使得這段戀情浮上檯面。最初兩人否認戀愛，2014年一名網友在網上公開疑似崔子錢包裡的兩人親密合照後，兩人均承認了戀情。

之後，兩人透過SNS公開多張約會照，毫不避諱秀恩愛，受到網友關注。

據瞭解，去年年底南韓媒體曾報導，雪莉因手受傷，在經紀人陪同下前往首爾醫院治療，外界質疑雪莉是因為與男友崔子爭吵，想不開而割腕。

當時，男友崔子則透過經紀公司低調回應：「個人私事，無法透露。」讓分手流言甚囂塵上。1060306

(中央社)