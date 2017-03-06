「金鋼狼」休傑克曼卸狼爪 曬17年回憶惹淚崩
休傑克曼（Hugh Jackman）主演的「金鋼狼」叫好又叫座，也成為他的個人經典代表作，而休傑克曼飾演金鋼狼17年，從當年只是30歲的小夥子，到現在終於卸下狼爪，休傑克曼今（6日）在臉書曬影片感謝全球影迷的支持，感動不少粉絲。
休傑克曼主演的新片《羅根》票房開紅盤，全台首週票房一舉衝破1億4600萬，穩座全台票房冠軍寶座，締造《X戰警》及《金鋼狼》全系列票房全新紀錄，同時這也是休傑克曼從影以來，在台開片票房最佳的作品。而剛結束寶島行的休傑克曼更是對台灣粉絲的熱情，令他久久難以忘懷。
新片稱霸全球票房，休傑克曼今則在臉書曬片感謝全球影迷，他將影迷所繪製的「金鋼狼」創作集結成一支短片，以《羅根》中的歌曲《Hurt》做為背景音樂，畫面相當催淚，引發粉絲熱議。
(中時電子報)
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