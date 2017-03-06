偷師「阿盜」 北市大陳亭羽放手飆三分

陳亭羽(左)此役三分球7投4中飆全場次高18分。(大專體總提供)

以往在外圍拿球就往裡頭殺，北市大大四的陳亭羽，6日碰上佛光大學全場三分球7投4中，率隊67比45拿下第8勝。陳亭羽笑說自己不是開竅，「是看WSBL跟學姊們學的，尤其是吳盈潔。」

北市大本學期添進有中華女籃國手資歷的「阿盜」吳盈潔，讓本來就有外線的陳亭羽放手飆分，面對佛光大學即使對位的是180公分超級菜鳥王靖婷，手感火燙仍擋不住，飆進本學期新高4記三分球，奪全場次佳18分、5籃板、3助攻，僅次於王靖婷的19分、6籃板。

「阿盜」吳盈潔本學期披北市大戰袍。(大專體總提供)

「以前我外圍拿球，第一步都想過人，但也造成失誤率高。」與台電女籃同一個體系的北市大，WSBL比賽都會到場觀戰，陳亭羽也不例外，場邊看球看出心得。

身材條件與吳盈潔差不多，陳亭羽說，「看學姊們比賽也觀察她們打法，錢姐也要我跟『阿盜』學。有機會就投，猶豫了反而會失誤。」

以往禁區只有她和史靜茹撐著，添進吳盈潔，陳亭羽外線信心加倍，「有盜姊真的有差，過去如果我投外線，那裡面可能就顧不了籃板，現在有她，我也可以放心投。」

(中時電子報)