梁女當庭獲釋 母相擁而泣：只有我相信妳
涉及南港小模命案的梁姓女子，原先被主嫌程宇指證歷歷是幕後教唆、參與行凶的主謀，但檢警根據監視畫面等證據，戳破程宇謊言，排除梁女在案發現場，檢方認為程宇的指控和供述「有瑕疵」，今天下午當庭將梁女釋放。梁女和母親相擁而泣，梁母哭著說：「全世界都不相信妳，只有我相信妳！」
據了解，梁女今天釋放後，警方帶他回北所取回物品，扣走一張悠遊卡，之後梁女和母親在南港分局見面，兩人哭著擁抱，梁母直說為了幫女兒申冤，四處奔走找證據，心力憔悴。兩人今晚將借宿在友人家，讓心情平復後再考慮之後的事。
梁女想回學校唸書，她認為「我的好友、同學應該都相信我。」她也感嘆，前男友對她家暴、現在這個程宇又是性侵殺人犯，還誣賴她涉案，「感情上總是所託非人！」
外傳她因嫉妒陳女網拍人氣比她高，她無奈告訴警方，「我自己也是網美，幹嘛嫉妒她？」強調當初將這個外拍機會讓給陳女，陳還感激說：「謝謝妳還記得我。」自己根本沒有報復、殺害陳女的動機。
(中時)
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