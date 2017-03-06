紅蟳1隻300元 毒蟲狂撈29隻欲變賣買毒

蘇男疑因缺錢吸毒，偷撈1隻要價300元紅蟳。(謝佳潾翻攝)

蘇男疑因缺錢吸毒，偷撈1隻要價300元紅蟳。(謝佳潾翻攝)

蘇男疑因缺錢吸毒，偷撈1隻要價300元紅蟳。(謝佳潾翻攝)

屏東23歲蘇姓男子，疑因缺錢吸毒，上週六竟趁夜深人靜時跑到林邊鄉的魚塭偷每隻要價300元的紅蟳，且不一會兒功夫就撈了29隻，但同時也遭警方逮個正著，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方指出，案發當時雖然已是深夜，但仍有民眾見到他鬼鬼祟祟的模樣，因此立即報警處理，林邊所警員獲報到場後，果不其然逮獲有毒品前科的蘇嫌，並當場確證罪鑿送辦。

(中時)