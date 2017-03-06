報復大使遭逐 北韓下令驅逐大馬大使

我要評比

北韓今天宣布，將驅逐馬來西亞大使，報復駐馬國大使遭逐離。因北韓領導人金正恩兄長金正男在吉隆坡國際機場遇刺案，兩國間的爭端越演越烈。

國營北韓中央通信社（KCNA）報導，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）外交部告知馬來西亞大使，他被列為不受歡迎人物...，並要求大使離境」，期限48小時。

北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，音譯）現已飛離馬來西亞。要求匿名大馬官員告訴法新社，姜哲晚間6時25分搭乘馬航MH360航班飛往北京。他說：「馬航班機已起飛。」（譯者：中央社羅苑韶）1060306

(中央社)