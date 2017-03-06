中國大陸今年將發射6至8顆北斗三號衛星

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新華社6日報導，大陸全國政協委員、北斗導航系統副總設計師楊元喜3月6日表示，中國今年將發射6至8顆北斗三號衛星，其中數次發射為一箭雙星。楊元喜說，北斗三號衛星的衛星性能大幅提升。按計劃，到2020年，將有35顆北斗導航衛星運轉，形成全球覆蓋能力。

(工商)