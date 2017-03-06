依慣例 涉詐台女在韓服完刑後驅逐出境

在南韓涉嫌電信詐騙而被逮捕的江芸儀等兩名台灣女生，目前進入司法程序，依據慣例將會在南韓服滿刑期後，由南韓法務部出入國管理事務所採取驅逐出境措施，讓她們回到台灣。

南韓司法界消息人士今天對中央社記者透露，在南韓進行電信詐騙行為，觸犯「電子金融交易法」。由於不少外籍人士入境來韓犯下詐欺南韓國民的不法行為，因此，在處理相關犯罪行為，南韓已有經驗，包括降低銀行提款機領取鈔票的上限等，但道高一尺，魔高一丈，仍然無法根絕此類犯罪。

對於依據「跨國移交受刑人法」，是否能讓涉案的台灣籍江芸儀等人提前回台灣繼續服刑一事，這名消息人士說，韓台並沒有簽署犯罪人引渡協定，同時，迄今也沒有台灣犯罪人在南韓服刑期間，提前回台灣繼續服刑的前例。

據瞭解，目前拘押在南韓京畿道議政府拘留所的江女，檢方已進入司法程序，待法院判決後，將會在南韓監獄服刑。服刑期滿後，由南韓法務部出入國管理事務所採取驅逐出境措施，讓她回到台灣。

這種「服刑期滿後驅逐出境」的措施，已實施在數百名「在南韓電信詐騙的台灣犯罪人」身上。1060306

(中央社)