澳門賭王千金何超鳳離婚 夫另有新歡

港媒報導，澳門賭王何鴻燊二房千金何超鳳去年已與丈夫何志堅離婚。何志堅是香港賽馬界知名馬主何壽康的兒子，兩人結婚23年，育有2女。據報，何志堅已有新戀情，新歡年約30、40歲。

香港蘋果日報今天報導，何超鳳和何志堅的婚姻已於去年告一段落。雙方已作出妥善安排，各自展開新生活，懇請外界給予家人空間，特別讓2名女兒好好接受教育和成長。

何超鳳是澳門賭王何鴻燊與藍瓊瓔之女，1964年出生，1993何超鳳與何志堅結婚，育有2女，何鍶珩、何倩珩，2名女兒如今在國外讀書。

何志堅早年曾協助岳父何鴻燊打理公司業務。1060306

(中央社)