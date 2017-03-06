美國稅局預算被砍 查稅率連6年降
美國去年遭國稅局（IRS）查稅的人數僅略高於100萬，連續6年降低。上1次這麼低是在2004年。而從那時候到現在，美國人口增加了約3000萬人。
美聯社報導，國稅局把被稽查稅賦的人數減少歸咎於預算被刪。國稅局去年預算，從2010年的122億美元，降至112億美元。同一時期，國稅局人員流失超過1萬7000人，其中包括近7000名執法人員。目前國稅局雇員僅略高於8萬人。
國稅局局長柯斯基寧（John Koskinen）表示，預算被砍造成聯邦政府每年稅收減少40億至80億美元。
柯斯基寧說：「我們是唯一只要給我們更多人手和經費，我們就會賺更多錢回報的單位。」
報稅專家表示，被查稅人數減少，不代表報稅作弊不會被逮。麥楷會計師事務所（Marcum）合夥人裴利（Joseph Perry）說：「我覺得有些人總是企圖遊走法律邊緣，認為自己可以安全脫身。」
去年國稅局查稅人數較前1年減少16%。個人中僅有0.7%被查稅，創下2003年以來最低紀錄。
所得越高越易被查稅，所得超過20萬美元（約新台幣623萬元）查稅率1.7%。所得超過100萬美元（約新台幣3117萬元），查稅率為5.8%。這兩項查稅率都較前1年大幅降低。
華府最有名的查稅案，莫過於美國總統川普。川普自稱被查稅而拒絕公布報稅資料。國稅局說，被查稅不能被當成拒絕公布報稅資料的藉口。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。