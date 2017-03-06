美國稅局預算被砍 查稅率連6年降

美國去年遭國稅局（IRS）查稅的人數僅略高於100萬，連續6年降低。上1次這麼低是在2004年。而從那時候到現在，美國人口增加了約3000萬人。

美聯社報導，國稅局把被稽查稅賦的人數減少歸咎於預算被刪。國稅局去年預算，從2010年的122億美元，降至112億美元。同一時期，國稅局人員流失超過1萬7000人，其中包括近7000名執法人員。目前國稅局雇員僅略高於8萬人。

國稅局局長柯斯基寧（John Koskinen）表示，預算被砍造成聯邦政府每年稅收減少40億至80億美元。

柯斯基寧說：「我們是唯一只要給我們更多人手和經費，我們就會賺更多錢回報的單位。」

報稅專家表示，被查稅人數減少，不代表報稅作弊不會被逮。麥楷會計師事務所（Marcum）合夥人裴利（Joseph Perry）說：「我覺得有些人總是企圖遊走法律邊緣，認為自己可以安全脫身。」

去年國稅局查稅人數較前1年減少16%。個人中僅有0.7%被查稅，創下2003年以來最低紀錄。

所得越高越易被查稅，所得超過20萬美元（約新台幣623萬元）查稅率1.7%。所得超過100萬美元（約新台幣3117萬元），查稅率為5.8%。這兩項查稅率都較前1年大幅降低。

華府最有名的查稅案，莫過於美國總統川普。川普自稱被查稅而拒絕公布報稅資料。國稅局說，被查稅不能被當成拒絕公布報稅資料的藉口。1060306

(中央社)