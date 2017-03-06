長崎豪斯登堡開發海上漂浮式球狀酒店
躺在床上悠閒地遙望著夜空，晃著晃著到達無人小島……日本長崎縣佐世保市大型度假設施豪斯登堡（HTB）正致力開發能漂浮於海面的移動式球狀酒店。
共同社報導，該酒店將在船舶牽引下，利用一晚上時間慢慢將住宿客人送到設有遊樂設施的小島上，據稱將爭取在年底前開業。
2015年HTB旗下僱用機器人工作的「怪異酒店」開業，此次繼承其一貫獨特風格，旨在開拓新客戶與吸引海外遊客。
據介紹，每個球體為一間房間，每晚收費3萬至4萬日圓，房間有兩層，總面積約36至38平方公尺。室內衛浴設施齊全，最多可入住4人。透過二樓臥室碩大窗戶，可欣賞HTB的燈飾與全景星空。
無人島為面向HTB的大村灣內長島（屬該縣西海市）。HTB收購了長島，並計畫在總面積約3.9萬平方公尺的島上使用特殊影像、音效等，開發可在全島參與冒險活動的全新遊樂設施。
住宿客人將可於第二天早上在距離HTB西南方6公里外的長島，享受該遊樂設施。1060306
(中央社)
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