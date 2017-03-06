總統餐敘 立委提一例一休影響

總統蔡英文今天邀黨內不分區立委餐敘，有立委反映「一例一休」對工程界造成的影響；有立委提及「原住民族傳統領域劃設」議題；也有立委擔憂，法規落後，扼殺新創產業。

蔡總統今天與黨內不分區立委餐敘，總統府發言人林鶴明轉述，總統勉勵大家，每個人的專業都不同，看法也不見得會一致，但很多事情經過更多的討論，尤其讓行政機關與立法機關做更多討論，讓執政的節奏可以比較一致。

土木工程背景出身的民進黨立委施義芳受訪指出，他向總統反映，工程界受到「一例一休」政策影響，有些正在興建的公共工程，當初投標時的環境，和「一例一休」政策實施後有所不同，包括，工期與營造成本都不同。

施義芳指出，他日前曾就此議題舉辦過公聽會，也希望工程會提出對策。

施義芳轉述，總統對他說，工程會有向她報告，她知道這件事。

民進黨立委Kolas Yotaka受訪指出，她在餐敘時，提到自己關切的「原住民族傳統領域劃設辦法」；會中其他立委詢問，劃設公有地、私有地是什麼意思，也有立委詢問，若把私有地劃入原住民族傳統領域，會不會跟憲法有衝突。

Kolas Yotaka說，今天是一場輕鬆的餐敘，大家針對法條內容，討論並表示各自意見，會中並沒有所謂的「激辯」，對這個議題，會中沒有結論，蔡總統也未表達意見。

民進黨立委余宛如說，她向蔡總統提到，某些法規若跟不上，可能反而扼殺新創產業發展空間，她舉長照為例，現行法規規定，長照專業人員必須向有立案的長照機構登記，但是，如果是網路媒合平台，能不能發展長照產業，中間就會出現法規上的疑義。

與會立委轉述，蔡總統今天聽取不分區立委所表達的意見，總統也希望，立委們除了與行政機關多溝通之外，立委們彼此之間也要多溝通。1060306

(中央社)