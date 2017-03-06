下班尖峰台鐵列車故障 影響8850人

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今天下班尖峰時間，台鐵4183次蘇澳開往湖口的區間車，在桃園-內壢間發生電車故障，共影響16列車、旅客約8850人。

台鐵說，4183次下午5時13分從桃園站開車，在桃園-內壢間東線行駛時，因故障停在路線上，影響後續行車。

台鐵改安排4052次列車營運4183次內壢湖口路段。

台鐵說，桃園-內壢在傍晚6時27分恢復雙線行車，有旅客抱怨在車上等了1個小時，台鐵也在中壢站準備500瓶礦泉水向旅客致歉。

根據台鐵退費辦法，非對號的區間車延誤，若可歸責台鐵，延誤達45分鐘以上，旅客可在下車後持票辦理退費，持電子票證者，可請站務人員幫忙辦理免扣款1次。1060306

(中央社)