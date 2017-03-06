陸查跨國移轉訂價力道更趨嚴
大陸查稅，涉及跨國企業稅賦的移轉訂價（TP）跑不掉，KPMG中國所移轉訂價主管合夥人池澄6日表示，移轉訂價的反避稅對台商是不可避免話題，隨著全球稅基侵蝕和利潤轉移行動計畫（BEPS）興起，讓大陸這1、2年做法有很多變化，對表單申報內容更趨嚴且要求統一，必須一套報告全球通用，過去一國寫一份的取巧作法已不再適用。
但池澄也表示，對大陸稅局來說，今年更是思考調整的一年。由於大陸整體經濟成長出現壓力，加上近期「兩會」重申對企業減稅降費，是否讓稅官態度有所變化或放軟值得觀察。就移轉訂價要求而言，雖然規範朝向趨嚴，速度或許可能稍微放緩。
池澄說，大陸稅局可能會考量查稅壓力是否過大，影響企業甚至進而出走的問題，但要不查稅也不可能。他認為銷售市場就在大陸的台商可能會被查更多，但如果單純以大陸為生產基地的企業力道可能會輕一點。
(旺報)
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