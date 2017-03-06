醉不該暴衝釀禍1死12傷 男子法辦

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蔡姓男子酒後駕車，傍晚經新莊中正路，一連衝撞十多輛機車，造成1人傷重不治，12人輕重傷。蔡男酒測超標，遭轄區新北市警局新莊分局移送法辦。

這起事故發生在傍晚6時41分，地點在新莊區中正路853號、志路三段交叉路口前。37歲的蔡男駕車由中正路往北方向行駛，在紅燈時一路往前衝，一連撞上在等紅燈的十多輛機車。

蔡男帶回偵訊，警訊辯稱煞車失靈，才會追撞前方待轉區停等紅燈機車；但蔡男經酒測達0.59mg/l，交通分隊訊後將全案移送法辦。

消防119啟動大量傷病患機制，調派13輛救護車前往。56歲鄭姓騎士傷重送署立台北醫院，晚間傷重不治；另有3人包括小腿、肋骨重傷、9人輕傷，共12名傷者（6男、6女）分別送林口長庚醫院。1060306

(中央社)