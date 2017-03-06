減少焚香更進一歩！龍山寺佛誕節後只留佛祖爐
繼行天宮之後，香火鼎盛的台北龍山寺也為地球環保盡心力，今日龍山寺副董事長黃書瑋表示，今年農曆4月8日佛誕節之後，該寺香爐將由目前的3爐僅留正中的佛祖爐，其餘全數撤除，以減少焚香製造空汙。
黃書瑋指出，此前台大教授蘇大成有報告指出龍山寺的香爐所產生的空汙pm2.5是禁止焚香的行天宮88倍，此說令龍山寺董監事非常震驚，之後經過討論，一致認為減少空汙這是國民共同的責任，作為台北市最主要的寺廟，龍山寺願意盡一份心力，因此由原本的7座香爐減為目前的3座。
但是最新的數據證明，空汙情況並未顯著改善，黃書瑋表示，由於持續在專家的檢視之下，可以得知焚香對民眾和空氣的持續威脅始終沒有緩和，因此龍山寺決定進一步在今年的佛誕節，也就是國曆的5月3日之後，將目前的3爐再減為只留中央的佛祖爐。
黃書瑋說，寺方也鼓勵信眾不用再焚香，除非真的認定不焚香就不能和神明溝通，否則只持一柱香，或不持香，心意和誠意也絲毫不會減損。他強調龍山寺樂意在淨化空氣盡國民心意，也期待信眾香客共同支持，能不焚金紙不焚香就盡量不再燒。
目前龍山寺還是初一、十五焚香情況最明顯，此前台北市長柯文哲和民政局長藍世聰都讚許龍山寺的環保貢獻，黃書瑋強調，對神明的禮敬以誠心為要，焚香並非絕對必要。
(中時)
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