輔導健康盒餐 竹縣推買便當送香皂

我要評比

新竹縣衛生局輔導縣內多家餐盒業者，以製作健康盒餐為原則，為了鼓勵外食族吃得健康，選擇合適餐點，衛生局將在3月14、15日舉辦「購買健康盒餐送香皂」活動，贈品送完為止。

新竹縣衛生局指出，縣內配合的餐飲業者共12家，分布於竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉等。建議民眾選購盒餐，可以「飯1碗（全榖飯為佳）」、豆魚肉蛋類每餐總量不超過3份、3種以上蔬菜總量達1碗飯的8分滿、低油烹調、無油炸、少鹽及醃漬食品。

活動將在3月14、15日舉辦，贈品送完為止。配合的餐飲業者為竹北市的耘圃冰熱茗屋、菩提@全植物蔬食、愛家健康蔬食、竹北師傅、竹東鎮大三元自助餐、好味在自助餐、湖口鄉悟饕自助餐、新豐鄉幸福燒臘自助餐、關西上上便當店、芎林嘉禾飲食店、寶山東池便當等。

衛生局表示，配合餐飲業者共計12家，包含竹北耘圃冰熱茗屋、竹北師傅、竹北菩提@全植物蔬食、竹北愛家健康蔬食、竹東大三元自助餐、竹東好味在自助餐、湖口福元自助餐、湖口悟饕自助餐、新豐幸福燒臘自助餐、關西上上便當店、芎林嘉禾飲食店、寶山東池便當，以上店家詳細資料如附件所示。

(中時)