桃抽查市售非醫用口罩 3成5標示不合格

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桃園經濟發展局和消保官抽查「非醫用口罩」，發現35.47％標示不全，呼籲民眾購買前，應仔細看清楚標示內容。（蔡依珍攝）

桃園經濟發展局和消保官抽查「非醫用口罩」，發現35.47％標示不全，呼籲民眾購買前，應仔細看清楚標示內容。（蔡依珍攝）

桃園經濟發展局和消保官抽查市售「非醫用口罩」，發現203件中有72件不符合商品標示法，高達35.47％標示不全，呼籲民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明的商品，保障自身權益。

台灣近年空汙問題越來越嚴重，細懸浮微粒PM2.5屢傳紫爆，民眾也越來越重視呼吸道健康，近期又有冷氣團一波波報到，口罩成為禦寒、隔絕髒空氣的熱賣商品。

桃園經濟發展局和消保官3月份執行「非醫用口罩」稽查專案，針對轄內量販店、五金百貨及連鎖美妝百貨專賣店共18家業者，抽查203件非醫用口罩商品，發現不符合商品標示法規定的商品共72件、不合格率達35.47％。

經發局表示，不合規定商品中，以「布製非醫用口罩」沒有標示纖維成份為最多，多達56件違規，其次有30件未標示洗燙處理方法。產地部分，也有60件台灣製不符規定，中國製8件、越南製2件，有2件甚至未標示產地來源。

經發局提醒，口罩應標示製造商名稱、地址及電話，主要成分或材料等，選購時也要注意標示的完整性，發生問題時才能「求助有門」。經發局也立即要求業者限期改正，複查仍未改善，可依法開罰2萬元至20萬元罰鍰，甚至勒令販賣商「強制下架」。

(中時)