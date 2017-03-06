心香禮佛 龍山寺5月5日起只留一座香爐

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艋舺龍山寺香火鼎盛，廟方為減少PM2.5，決議5月5日起，將3座香爐再減少為1座，也會在門口貼告示，鼓勵民眾用心香禮佛。

焚香會排放細懸浮微粒（PM2.5）及可能致癌物質，有279年歷史的艋舺龍山寺於104年6月15日將7座香爐減為3座，龍山寺副董事長黃書瑋指出，雖然減少為3座，但PM2.5濃度仍高，董監事會因而決議，將3座減少為1座，僅保留大門口的觀音佛祖爐。

黃書瑋表示，寺廟在農曆初一、十五時，PM2.5濃度最高，為響應環保、盡一份責任，曾考慮要全面封爐，但信徒眾多，認為至少保留1個爐。

黃書瑋說，信眾們可以持香，繞完龍山寺一圈、都拜完後再回到佛祖爐插香，「留一個爐，民眾身上配戴平安符，也可以過爐。」

而自104年減少為3個爐以來，黃書瑋說，有很多信眾開始用「心香」；減少為1個爐後，寺廟也會在門口貼告示，或用跑馬燈鼓勵民眾用心香禮佛，導覽也會告訴民眾，一支香拜完一圈再插香。

至於未來是否會全面封爐，黃書瑋說，要視PM2.5濃度有無改善，再決定。1060306

(中央社)