婦女節將屆 呼籲捍衛權利行動取代慶祝

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第40屆國際婦女節來臨之際，爭取平權的奮鬥面臨新的威脅，採取行動的呼籲取代了各種慶祝活動。

發生於拉丁美洲的婦女謀殺案、歐洲出現的反墮胎行動以及掌握權力男性的大男人主義談話升高外界關切。過去幾個月以來，多國首都街頭出現數百萬婦女身影，捍衛自身權利。

法新社報導，波蘭「救救女性」（Save Women）聯盟代表及政壇人士諾瓦茨卡（Barbara Nowacka）說：「3月8日不只是紀念那些為女性爭取選舉權的人士以及慶祝過去得到的勝利，更多的是反省當前情況。」

聯合國自1977年開始慶祝3月8日國際婦女節。在這個凸顯婦女權利全球性節日的前夕，諾瓦茨卡告訴法新社：「對於婦女在勞動市場、社會和政治各領域所扮演的角色，仍有許多事要做。」

女權主義者對包括墮胎權、薪資平等以及性別暴力等關鍵問題近來的發展態勢感到憂慮。

在諾瓦茨卡自己的國家波蘭，執政的保守派政黨正試圖收緊墮胎權利法律。實際上，波蘭已是對墮胎權限制最多的其中一個歐洲國家，這象徵歐洲大陸反墮胎運動有升高之勢。

法國家庭計畫協會負責國際事務的莫蓋（Christine Mauget）說，這些團體「正聯合起來，經常在社群媒體出現，並具有政治影響力。」

莫蓋表示：「2017年，大男性主義仍是一大問題。我們很難推動事情，但我們會防止情況向後倒退。」（譯者：中央社周慧盈）1060306

(中央社)