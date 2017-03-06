說陸強硬派腦袋破洞 達賴喇嘛恐激怒陸

我要評比

西藏流亡精神領袖達賴喇嘛在本週播出的訪問中說，中國大陸強硬派人士的腦袋少了一塊，這番言論恐激怒北京當局；大陸將這位諾貝爾和平獎得主視為危險的分離主義者。

路透社報導，達賴喇嘛（Dalai Lama）在印度北部城鎮達蘭薩拉（Dharamsala）接受喜劇演員約翰奧利弗（John Oliver）訪問，他還說，自己可能是最後一位達賴喇嘛。達蘭薩拉是西藏流亡政府的政治中心。

他說：「非常有可能，倘若成為最後一位達賴喇嘛，我會感到非常開心。」

詢及他是否擔心大陸可能指派自己的達賴喇嘛時，這位精神領袖說，這很愚蠢。

他說：「如你所知，我們的大腦通常會有建構常理的能力，而這些大陸強硬派人士的腦袋就缺了這塊。」

大陸外交部並未立即應要求發表評論。（譯者：中央社劉文瑜）1060306

(中央社)