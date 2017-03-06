服役30年 印度維拉特號航艦除役
艦齡長達64年的印度航空母艦「維拉特」號（INS Viraat），在印度海軍服役30年後今天除役，成為印度海軍史上服役最長的軍艦。
「維拉特」號原屬英國皇家海軍所有，興建於1944年的第二次世界大戰尾聲，1985年8月在英國皇家海軍除役。英國又於1986年4月以2500萬英鎊賣給印度加以改裝，於1987年5月正式編入印度海軍服役，成為印度海軍的第2艘航艦，命名為「維拉特」號。
在賣給印度時，「維拉特」號航艦艦首已配有飛機滑躍式平台和斜向甲板，以利艦載戰鬥機起降。這艘航艦一度是印度海軍旗艦，如果配置滿載，可搭載30架海獵鷹式戰鬥機。
印度海軍於今天落日時，為「維拉特」號舉行最後一次降旗儀式，象徵它在印度海軍服役的輝煌時代結束。「維拉特」號是印度有史以來服役時間最長的軍艦。
「維拉特」號滿載排水量2萬8700噸，全長226.9公尺，艦寬48.78公尺，吃水8.8公尺，續航距離6500浬，配置150名軍官和1500名水手。
印度海軍目前只剩下「維克拉姆帝亞」號（INS Vikramaditya）一艘航艦服役。
另一艘命名為「維克蘭特」號（INS Vikrant）的航艦，是印度首艘自製航艦，從2008年開工建造起，因遇到許多困難，多次延工，迄今仍在科欽造船廠（Cochin Shipyard Ltd）建造中，預定2018年服役。1060306
(中央社)
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