國防部：軍人年改尚未定案

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媒體報導，軍人18%優惠存款，比照公教人員，在6年內歸零。國防部今晚表示，有關軍人年金改革規劃，刻正積極研議及協商中，尚未定案。

媒體報導，軍人的18%優惠存款，將比照公教，在6年內退場，國防部希望在所得替代率部分，能優於公教人員。

國防部晚間發布新聞稿指出，後續有關軍人年金改革規劃，將務實結合軍人服務特性，在穩定軍心及確保國家安全前提下，積極爭取現役官兵、退除袍澤及遺族合理權益，採溫和、漸進方式，達成年金制度改革目標。1060306

(中央社)